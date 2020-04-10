Морозюк признался, кто больше всех переживает за Динамо

Экс-капитан Динамо, а ныне игрок Ризеспора Николай Морозюк не скупился на хорошие слова в отношении президента киевлян.

"У меня очень большое уважение к Игорю Суркису. Если бы не он – не знаю, на каком бы уровне было Динамо. Он очень много сделал для этой команды. Он заслужил гораздо большего.

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Как он переживает за эту команду – я знаю это изнутри. Я много раз видел его эмоции. Так, как он любит эту команду, не любит никто. Он заслужил гораздо большего как президент Динамо", – цитирует Морозюка tribuna.

Напомним, 32-летний полузащитник покинул Динамо в 2019-м. В нынешнем сезоне турецкой Суперлиги Морозюк провел 20 матчей, в которых отметился ассистом.

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