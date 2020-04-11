"Придешь на помощь с топором, а выйдешь с двумя, но в спине": Морозюк раскритиковал систему Динамо

Украинький легионер турецкого Ризеспора Николай Морозюк поделился мыслями относительно необходимых изменений в Динамо.

"В Динамо очень многое нужно менять. Систему надо менять. Мне кажется, что в Динамо немного устаревший Windows, надо его перепрошить. Помочь Динамо сложно, один в поле не воин. Ты придешь туда с топором, а выйдешь оттуда с двумя, только в спине.

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Хотелось бы быстрее, но все нужно делать плавно. Хочется, чтобы была группа людей с одним видением и целью, чтобы все это изменить. А один пришел или таких, как я, два, три, пять – будет сложно. Я футболист, говорю как игрок – я не настолько хорошо разбираюсь в этих сферах. Там есть свои нюансы. Но я мог бы дать определенные советы. Не буду говорить, что надо сделать конкретно, ведь это немного примитивно. Но в целом – я бы справился", – сказал Морозюк в прямом эфире с Tribuna.

Напомним, Николай – воспитанник Динамо, однако за киевский клуб играл только в период с 2015 по 2019 годы. Сейчас Морозюк выступает в турецком Ризеспоре.

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