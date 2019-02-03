Морозюк помог Ризеспору победить Эрзурум – украинец сыграл крайне невыразительный матч

Ризеспор Николая Морозюк одержал третью победу подряд в турецкой Суперлиге.

Ризеспор на выезде минимально одолел Эрзурум. Единственный гол во встрече команда Морозюка забила на 76-й минуте усилиями Болдрина.

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Отметим, защитник Ризеспор Николай Морозюк, права на которого принадлежат Динамо, попал в стартвого состав своей команды и отыграл все 90 минут, не отметившись результативными действиями.

Более того, Морозюк получил самую низкую оценку (6.3) за матч в составе обеих команд по данным портала SofaScore. В этом матче у Николая был высокий процент брака в точности передач и лишь два выигранных единоборства из восьми.

После этой победы Ризеспор покинул зону вылета и занимает 15 место (21 очко), а Эрзурум остался аутсайдером чемпионата Турции (17 очков).

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