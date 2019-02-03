"Зозуля нокаутировал Кордобу". Испанские СМИ и фаны восхваляют украинца, который дублем приблизил Альбасете к Примере

Роман Зозуля двумя голами принес Альбасете трудную победу над Кордобой (1:3) и вернул команду в борьбу за выход в Примеру – 2 очка отставания от лидера чемпионата. Реакция испанских СМИ и болельщиков на игру форварда – в нашем материале.

Альбасете подошел к матчу с безвыигрышной серией и "горел" большую часть поединка против аутсайдера Сегунды Кордобы. В середине второго тайма "механический сыр" оформил камбэк и изменил ситуацию в свою пользу, забив 3 гола за 6 минут. Главным героем встречи стал Роман Зозуля – в его активе дубль.

Зозуля дублем вернул Альбасете в чемпионскую гонку

Украинский форвард вышел в старте Альбасете и подтвердил статус основной ударной силы команды. Зозуля забил оба мяча в своем коронном стиле – в падении головой с линии вратарской площади. Оба раза под "ласточку" Романа ассистировал Нестор Сусаета: на 65-й минуте аккуратно сбросил головой, а на 71-й – вырезал классную подачу.

Зозуля отметился еще в первом тайме, когда замкнул прострел на дальней штанге, однако арбитр отменил взятие ворот из-за сомнительного положения вне игры. Вряд ли это часть "заговора" судей против нашего нападающего, но на стоп-кадре с офсайдной камеры может показаться, что у Альбасете отобрали чистый гол.

Офсайды стали проблемой для Зозули во вчерашней игре – все 3 положения вне игры гостей на счету украинца. До перерыва он запомнился еще ударом мимо ворот с острого угла и скидкой под выстрел вчерашнего именинника Фебаса.

Роман традиционно много предлагал себя партнерам и подыгрывал им. На поле Кордобы делал это чаще, чем в среднем по сезону – 22 передачи с точностью 68%. Вступил в 13 единоборств и 46% из них выиграл, что является неплохим показателем для игрока атаки.

Статистический портал SofaScore определил Романа Зозулю лучшим игроком встречи наравне с его ассистентом Сусаетой. Оценка – 8.4. Наивысший балл для украинского форварда в этом сезоне.

Ведущие испанские СМИ также выделили Романа среди участников матча. AS только экс-нападающему сборной Украины поставил 3 балла и выдал статью с заголовком "Зозуля нокаутировал Кордобу и Курро Торреса".

Популярное издание пишет о магических 6 минутах с тремя голами Альбасете: "Второй мяч Зозули поставил в матче точку и объединил болельщиков Кордобы на трибунах – они в унисон требовали отставки главного тренера Курро Торреса".

"Императорский Зозуля": журналисты и болельщики восхищаются украинским форвардом, который тянет Альбасете в Примеру

Marca назвала отчет о матче "Зозуля возглавил камбэк Альбасете в Кордобе". Журналист Рафа Фернандес считает, что решение арбитра отменить первое взятие ворот форварда "более чем сомнительное", а также отмечает классные голевые передачи Сусаеты, которые Роман превратил в забитые мячи.

Болельщики Альбасете восхищаются вчерашним перфомансом Зозули, пишут в Twitter о любви к нему, называют лучшим украинцем в истории и одним из топ-финишеров дивизиона.

ZOZULIA, TE QUIERO. — sᴘᴍ (@splzmarco) 2 лютого 2019 р.

Shevchenko no existe, Zozulia balón de oro — Alex Romero (@alex_romero_8) 2 лютого 2019 р.

Dos goles de Zozulia. Joder con la extrema derecha. — Pepe (@Lobo41015) 2 лютого 2019 р.

Zozulia es uno de los mejores finalizadores de la categoria, pero es que la pierna derecha (y la izquierda) de Susaeta son puro espectáculo. Qué gozada!! — Julián (@_JulianArribas) 2 лютого 2019 р.

Zozulya es un delantero de Primera. — Toni Cruz (@tonicruzgon) 2 лютого 2019 р.

Кордоба – Альбасете: видео голов Зозули и обзор матча можно посмотреть на Youtube: