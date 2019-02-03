Морозюк допоміг Різеспору перемогти Ерзурум – українець зіграв вкрай невиразний матч

Різеспор Миколи Морозюк здобув третю перемогу поспіль у турецькій Суперлізі.

Різеспор на виїзді мінімально здолав Ерзурум. Єдиний гол у зустрічі команда Морозюка забила на 76-й хвилині зусиллями Болдріна.

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Зазначимо, захисник Різеспора Микола Морозюк, права на якого належать Динамо, потрапив до стартвого складу своєї команди та відіграв усі 90 хвилин, не відзначившись результативними діями.

Більше того, Морозюк отримав найнижчу оцінку (6.3) за матч у складі обох команд за даними порталу SofaScore. У цьому матчі в українця був високий відсоток браку у точності передач та лише два виграних єдиноборства з восьми.

Після цією перемоги Різеспор покинув зону вильоту та посідає 15 сходинку (21 очко), а Ерзурум залишився аутсайдером чемпіонату Туреччини (17 очок).

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