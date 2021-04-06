Морозюк не спас Ризеспор от поражения – украинец продемонстрировал посредственный уровень игры
Ризеспор не смог одолеть Гезтепе в матче 33 тура чемпионата Турции. В поединке принял участие украинец Николай Морозюк.
Суперлига 33-й тур
Гезтепе – Ризеспор – 2:0
Голы: Акбунар, 56, Ндиайе, 78
Удаление: Аккан, 90 (Ризеспор)
Команды на протяжении всего матча демонстрировали достаточно спокойный и ровный футбол. Но, пожалуй, Гезтепе был более серьезно настроен, ведь сумел вырвать непростую победу. Все решили два точных выстрела на 56 и 78 минутах.
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Украинец Николай Морозюк появился на поле лишь после первого пропущенного гола, чтобы спасать свою команду. Отличиться результативными действиями экс-игроку Динамо не было суждено, а потому лишь 6,6 балла за матч от статистического ресурса SofaScore. Интересно, что Морозюк за 19 минут игры только 9 раз коснулся мяча.
Заметим, по итогам тура Гезтепе поднялся на 9 место, набрав 42 зачетных балла. Ризеспор с 35 очками остался на 13 месте турнирной таблицы чемпионата Турции.
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