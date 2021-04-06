Суперлига 33-й тур

Гезтепе – Ризеспор – 2:0

Голы: Акбунар, 56, Ндиайе, 78

Удаление: Аккан, 90 (Ризеспор)

Команды на протяжении всего матча демонстрировали достаточно спокойный и ровный футбол. Но, пожалуй, Гезтепе был более серьезно настроен, ведь сумел вырвать непростую победу. Все решили два точных выстрела на 56 и 78 минутах.

Морозюк принял участие в победной безумной перестрелке Ризеспора с Галатасараем

Украинец Николай Морозюк появился на поле лишь после первого пропущенного гола, чтобы спасать свою команду. Отличиться результативными действиями экс-игроку Динамо не было суждено, а потому лишь 6,6 балла за матч от статистического ресурса SofaScore. Интересно, что Морозюк за 19 минут игры только 9 раз коснулся мяча.

Заметим, по итогам тура Гезтепе поднялся на 9 место, набрав 42 зачетных балла. Ризеспор с 35 очками остался на 13 месте турнирной таблицы чемпионата Турции.

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