Різеспор не зміг здолати Гезтепе у 33-му турі чемпіонату Туреччини. В поєдинку взяв участь українець Микола Морозюк.

Суперліга, 33-й тур

Гезтепе – Різеспор – 2:0

Голи: Акбунар, 56, Ндіайє, 78

Вилучення: Аккан, 90 (Різеспор)

Команди протягом всього матчу демонстрували досить спокійний та рівний футбол. Але, мабуть, Гезтепе був серйозніше налаштований, адже зумів вирвати непросту перемогу. Все вирішили два влучні постріли на 56 та 78 хвилинах.

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Українець Микола Морозюк з'явився на полі лише після першого пропущеного гола, щоб рятувати свою команду. Відзначитись результативними діями екс-гравцеві Динамо не судилось, а тому лише 6,6 балів за матч від статистичного ресурсу SofaScore. Цікаво, що Морозюк за 19 хвилин гри лише 9 разів торкнувся м'яча.

Зауважимо, за підсумками туру Гезтепе піднявся на 9 сходинку, набравши 42 залікові бали. Різеспор з 35 очками залишився на 13 місці турнірної таблиці чемпіонату Туреччини.

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