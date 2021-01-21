"Складно говорити про це. Не можу сказати, що я повністю сконцентрований тільки тут, в Різеспорі. Але мені все дуже подобається, все влаштовує. Складно щось загадувати, тому що до карантину у нас був дуже щільний графік – ігри через два на третій. За двадцять днів ми зіграли 8 матчів. Після карантину нелегко буде набрати форму. Але, я сподіваюся, що все буде добре. А вже ближче до кінця сезону буду знати, що буду робити далі.

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Повернення в Україну? Звичайно ж ні. Не бачу в цьому сенсу. Мілевський, Гладкий, Селезньов – це їхній вибір. Молодці. Якоюсь мірою я їх розумію. Я думаю, що ці хлопці вже дограють. У тій фізичній формі, в якій я перебуваю, відчуваю, що ще не готовий переходити на режим догравання. Я хочу ще не один рік грати. Дай Бог, щоб обійшлося без травм. Тому зараз я повністю сконцентрований, а там вже життя покаже, що і як", – пояснив Морозюк в інтерв'ю Команда№1.

Нагадаємо, українець захищає кольори Різеспора вже два роки. Раніше він виступав за Оболонь, Кривбас, донецький Металург та Динамо, де дослужився до капітанської пов'язки.

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