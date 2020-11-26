"Я скажу честно, что в той форме, в которой сейчас нахожусь – физически и в самом отношении к делу, я настолько изменил свой образ жизни, что сейчас чувствую себя намного лучше, чем в 22 года.

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То, что я могу играть за сборную Украины, я знаю, но, буду откровенным, я не думаю об этом. У меня нет такой цели, я смотрю все матчи сборной, переживаю, болею, кайфовал до какого-то периоду, но сейчас такое непростое время с коронавирусом", – заявил Морозюк для ТК Футбол.

В нынешнем сезоне чемпионата Турции 32-летний украинец провел 8 матчей.

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