"Я скажу чесно, що в тій формі, в якій зараз перебуваю – фізично і в самому ставленні до справи, я настільки змінив свій спосіб життя, що зараз почуваюся набагато краще, ніж в 22 роки.

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Те, що я можу грати за збірну України, я знаю, але, буду відвертим, я не думаю про це. У мене немає такої мети, я дивлюся всі матчі збірної, переживаю, вболіваю, кайфував до якогось періоду, але зараз такий непростий час з коронавірусом", – заявив Морозюк для ТК Футбол.

У нинішньому сезоні чемпіонату Туреччини 32-річний українець провів 8 матчів.

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