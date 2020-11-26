"Футбол 24" собрал мнения экспертов и известных болельщиков на техническое поражение сборной Украины от Швейцарии (0:3).

Сборная Украины перед матчем 5-го тура Лиги наций с Германией / Фото УАФ

Мы этого боялись. Плохое предчувствие прогоняли в самый глубокий уголок мозга, убеждая себя, что они не посмеют. Посмели.

Сборной Украины засчитано техническое поражение в Лиге наций. А это значит, что команда Шевченко опускается на последнюю строчку турнирной таблицы своего квартета и вынуждена покинуть элитный дивизион. В скандальной истории поставлена точка. Или запятая?

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Первая реакция Николая Василькова, пресс-атташе Андрея Шевченко, более чем красноречива.

Продюсер, телеведущий и шоумен Игорь Кондратюк сравнивает апелляционный комитет УЕФА с пресловутым Печерским судом.

Эксперт ТК Футбол Евгений Левченко убежден: теперь будет возможность манипулировать результатами матчей.

Спортивный обозреватель Анна Савчик намекает на предвзятое отношение европейского футбольного союза.

Сергей Герц, консультант футбольных CRM, простеньким примером доказывает непоследовательность решений в высоких кабинетах.

Легендарный украинский комментатор Сергей Савелий не сдерживает эмоций.

Бывший агент Тимощука – Виталий Юрченко – о заколдованном круге швейцарского ада.

Скаут Алекс Великих в отчаянии: "Почему все вытирают ноги об эту страну?!"

Игорь Цыганик предлагает вообще бойкотировать Лигу наций. Комментатор MEGOGO Вадим Скичко углубляет тему, Цыганик – не против.

Скичко даже в худших ситуациях не теряет чувства юмора.

Люди жалуются, комментатор Setanta Sports Ukraine Игорь Бойко разводит руками.

Охотник на "лосей", многолетний оппонент УАФ (ФФУ) Константин Андриюк имеет альтернативную точку зрения.

Брутальный футбол: от полного фиаско на всех фронтах – до уверенности в новых победах.

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