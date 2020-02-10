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Морозюк: Динамо було слабшим від Шахтаря за часів моїх виступів

12:40 106 Читать на русском
Морозюк: Динамо було слабшим від Шахтаря за часів моїх виступів
Микола Морозюк / фото ФК Динам Київ

Захисник Різеспора Микола Морозюк вважає, що Динамо в останні роки сильно відстало від Шахтаря за рівнем гри.

"Чесно кажучи, я не динамівський гравець. Я не для динамівського футболу. Я це знав, відчував. Був період з Ребровим, коли я реально кайфував від футболу.

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Нас там критикували, Шахтар став чемпіоном після нашого чемпіонства. Потрібно дивитися правді в очі – ми були слабшими, ніж Шахтар. Шахтар зараз номер 1, потім довго нікого, потім Динамо", – поділився Морозюк в шоу ТРЕНДЕЦЬ на YouTube.

Нагадаємо, захисник покинув Динамо на початку 2019 року і переїхав у Туреччину. В поточному сезоні Морозюк зіграв 16 матчів у турецькій Суперлізі, його команда наразі посідає 12 місце.

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Микола Морозюк Микола Морозюк Шахтар Шахтар Динамо Динамо
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