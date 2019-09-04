Морьентес рассказал, кто может стать открытием сезона в Примере

Легендарный форвард мадридского Реала Фернандо Морьентес поделился мыслями относительно звездного новичка "сливочных" Эдена Азара.

"Учитывая сумму трансфера и того уровня, что мы видели в прошлом году, считаю, что Азар может стать открытием в этом сезоне.

Реал избавился от Лукаса Силвы – он сыграл 9 матчей за 5 лет

Некоторые игроки Ливерпуля, конечно, выступили в прошлом сезоне на впечатляющем уровне, но для меня лично именно Азар был безусловно лучшим в АПЛ. Думаю, для Ла Лиги это невероятное подписание. От этого игрока многого ждут.

Летом в Реал должно было приехать немало известных игроков, но в итоге Азар стал самым заметным из них. Все ждут, что он сможет сохранить свой уникальный уровень прошлого сезона", – цитирует Морьентеса Goal.com.

Напомним, что Эден Азар стал игроком Реала в летнее трансферное окно за 100 млн евро. Стартовые туры чемпионата Испании бельгиец вынужден был пропустить из-за травмы.

Провалена революція: чому Зідан працює з Реалом зразка 2014 року, а Лунін втратив супершанс