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Морьентес рассказал, кто может стать открытием сезона в Примере

21:47 23 Читати українською
Морьентес рассказал, кто может стать открытием сезона в Примере
Фернандо Морьентес / AS

Легендарный форвард мадридского Реала Фернандо Морьентес поделился мыслями относительно звездного новичка "сливочных" Эдена Азара.

"Учитывая сумму трансфера и того уровня, что мы видели в прошлом году, считаю, что Азар может стать открытием в этом сезоне.

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Некоторые игроки Ливерпуля, конечно, выступили в прошлом сезоне на впечатляющем уровне, но для меня лично именно Азар был безусловно лучшим в АПЛ. Думаю, для Ла Лиги это невероятное подписание. От этого игрока многого ждут.

Летом в Реал должно было приехать немало известных игроков, но в итоге Азар стал самым заметным из них. Все ждут, что он сможет сохранить свой уникальный уровень прошлого сезона", – цитирует Морьентеса Goal.com.

Напомним, что Эден Азар стал игроком Реала в летнее трансферное окно за 100 млн евро. Стартовые туры чемпионата Испании бельгиец вынужден был пропустить из-за травмы.

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Теги
Ла Лига Эден Азар Эден Азар Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Фернандо Морьентес
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