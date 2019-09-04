Мор'єнтес розповів, хто може стати відкриттям сезону в Прімері

Легендарний форвард мадридського Реала Фернандо Мор'єнтес поділився думками щодо зіркового новачка "вершкових" Едена Азара.

"Враховуючи суму трансферу та того рівня, що ми бачили минулоріч, вважаю, Азар може стати відкриттям у цьому сезоні.

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Деякі гравці Ліверпуля, звісно, виступили в минулому сезоні на вражаючому рівні, та для мене особисто саме Азар був безумовно найкращим в АПЛ. Думаю, для Ла Ліги це неймовірне підписання. Від цього гравця багато чого чекають.

Влітку до Реала мало приїхати чимало відомих гравців, але зрештою Азар став найпомітнішим із них. Усі чекають, що він зможе зберегти свій унікальний рівень минулого сезону", – цитує Мор'єнтеса Goal.com.

Нагадаємо, що Еден Азар став гравцем Реала в літнє трансферне вікно за 100 млн євро. Стартові тури чемпіонату Іспанії бельгієць змушений був пропустити через травму.

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