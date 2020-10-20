Уже в четверг, 22 октября, состоится футбольный квиз, который организуют ГлуздоГерць и The GAME.ua. Ведущим соревнований станет один из лучших украинских комментаторов Роберто Моралес. Старт – в 19:30.

"Говорят: "Пусть Путин умрет". И что? Придет Шойгу, шаман без образования". Роберто Моралес – о дембеле, армии и атаках беспилотников

Принять участие может каждый желающий. Чтобы реализовать это намерение, пройти марафон с 64 вопросов и побороться за ценные призы, для начала стоит зарегистрироваться. Ознакомиться со всеми правилами квиза вы можете на Fb-странице организаторов.

Предварительно планируется прямая трансляция на Футбол 24.

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