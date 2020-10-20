Вже у четвер, 22 жовтня, відбудеться футбольний квіз, який організовують ГлуздоГерць і The GAME.ua. Ведучим змагань стане один із найкращих українських коментаторів Роберто Моралес. Старт – о 19:30.

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Взяти участь може кожен охочий. Щоб реалізувати цей намір, пройти марафон із 64 запитань і поборотися за цінні призи, для початку варто зареєструватися. Ознайомитись з усіма правилами квізу ви маєте змогу на Fb-сторінці організаторів.

Попередньо планується пряма трансляція на Футбол 24.

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