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ВОЛЬФСБУРГ - ШАХТЕР КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Мораес: Ситуация с коронавирусом очень опасная

13:46 26 Читати українською
Мораес: Ситуация с коронавирусом очень опасная
Жуниор Мораес / фото: ФК Шахтер

Нападающий Шахтера Жуниор Мораес прокомментировал победу в первом матче 1/8 финала Лиги Европы над Вольфсбургом (2:1).

48’ Джон Энтони Брукс
 
Жуниор Мораес 17’
Маркос Антонио 73’
17’ Жуниор Мораес
48’ Джон Энтони Брукс
73’ Маркос Антонио

"Для нападающего очень важно забивать в таких матчах. Счастлив, что мой гол помог команде добиться положительного результата!

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Прежде всего, мы довольны результатом, рады победе. Нужно поздравить всех ребят, которые играли и боролись до самого конца. Но следует быть очень осторожными в ответном матче. У нашей команды бывают сложности после того, как мы достигаем преимущества в первом матче. Надо быть сконцентрированными – игра такого уровня не прощает ошибок.

Коронавирус? Очень опасная ситуация. Всем нам и правительству следует подумать о здоровье людей, в том числе игроков. Если не ошибаюсь, то уже появились первые случаи заражения среди спортсменов, в частности в футболе. Необходимо принять правильные меры и все продумать, чтобы у каждого была возможность следить за своим здоровьем", – цитирует Мораеса пресс-служба Шахтера.

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08:49
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Теги
коронавирус Жуниор Мораес Жуниор Мораес Шахтер Шахтер Лига Европы Вольфсбург - Шахтер
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