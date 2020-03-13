Мораес: Ситуация с коронавирусом очень опасная

Нападающий Шахтера Жуниор Мораес прокомментировал победу в первом матче 1/8 финала Лиги Европы над Вольфсбургом (2:1).

"Для нападающего очень важно забивать в таких матчах. Счастлив, что мой гол помог команде добиться положительного результата!

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Прежде всего, мы довольны результатом, рады победе. Нужно поздравить всех ребят, которые играли и боролись до самого конца. Но следует быть очень осторожными в ответном матче. У нашей команды бывают сложности после того, как мы достигаем преимущества в первом матче. Надо быть сконцентрированными – игра такого уровня не прощает ошибок.

Коронавирус? Очень опасная ситуация. Всем нам и правительству следует подумать о здоровье людей, в том числе игроков. Если не ошибаюсь, то уже появились первые случаи заражения среди спортсменов, в частности в футболе. Необходимо принять правильные меры и все продумать, чтобы у каждого была возможность следить за своим здоровьем", – цитирует Мораеса пресс-служба Шахтера.

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