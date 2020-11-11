"Думаю, что сегодня будет игра, которая подводит к важным двум матчам против Германии и Швейцарии. Именно эту встречу Андрей Шевченко использует для того, чтобы выровнять функциональную подготовку футболистов. Скорее всего, играть сегодня будут те, кто получает меньше игровой практики в клубах. Например, Зинченко, который только восстановился после травмы и сыграл один матч за Манчестер Сити.

Сборная Польши объявила заявку на товарищеский матч с Украиной – Бженчек обойдется без Левандовски и еще двух игроков

Думаю, что Андрей Ярмоленко 100% будет играть с поляками. Мне кажется, будет играть Жуниор Мораес. Роман Яремчук на постоянной основе играет за Гент и ему нужно отдохнуть. А Мораес сыграл только один матч против Динамо и ему необходима игровая практика.

Те, кто в этом месяце очень много играл, получат возможность отдохнуть. Даже несмотря на то, что наша сборная потеряла нескольких игроков, состав у нас боевой. Главное, чтобы никто не сдал положительный тест на коронавирус перед матчами Лиги Наций", – цитирует Белика сайт ТК Футбол.

Уже сегодня, 11 ноября, сборная Украины сыграет в спарринге с Польшей. Начало в 21:45.

Польша – Украина: анонс товарищеского матча