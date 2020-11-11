"Думаю, що сьогодні буде гра, яка підводить до важливих двох матчів проти Німеччини та Швейцарії. Саме цю зустріч Андрій Шевченко використовує для того, щоб вирівняти функціональну підготовку футболістів. Швидше за все, грати сьогодні будуть ті, хто отримує менше ігрової практики в клубах. Наприклад, Зінченко, який тільки відновився після травми і зіграв один матч за Манчестер Сіті.

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Думаю, що Андрій Ярмоленко 100% буде грати з поляками. Мені здається, буде грати Жуніор Мораєс. Роман Яремчук на постійній основі грає за Гент і йому потрібно відпочити. А Мораєс зіграв лише один матч проти Динамо і йому необхідна ігрова практика.

Ті, хто в цьому місяці дуже багато грав, отримають можливість відпочити. Навіть попри те, що наша збірна втратила кількох гравців, склад у нас бойовий. Головне, щоб ніхто не здав позитивний тест на коронавірус перед матчами Ліги Націй", – цитує Бєліка сайт ТК Футбол.

Вже сьогодні, 11 листопада, збірна України зіграє у спарингу з Польщею. Початок о 21:45.

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