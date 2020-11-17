Испанский клуб уже следующим летом хочет серьезно усилить свое нападение, не потратив на это ни копейки из клубного бюджета, сообщает AS.

Манчестер Сити предлагал 55 млн евро за игрока Севильи – директор андалусийцев объяснил свое решение

По информации издания, Мончи стремится привести в Нервион двух свободных агентов. Речь идет о Юлиане Дракслере из ПСЖ и Флориане Товене из Марселя. У обоих контракты истекают в июне, а переговоры по новым соглашениям крайне сложные.

Отмечается, что Мончи уже провел встречи с представителями обоих футболистов и довольно оптимистично настроен относительно финального успеха операции.

"Він не може чекати на Реал усе життя": Зізу проганяють через "cуїцидальне" рішення – Пересу підкинули 6 кандидатів