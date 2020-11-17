Мончи готовит ограбление ПСЖ и Марселя – французы не получат за своих звезд ни копейки
Спортивный директор Севильи Рамон Мончи планирует вновь продемонстрировать мастер-класс по работе на трансферном рынке.
Испанский клуб уже следующим летом хочет серьезно усилить свое нападение, не потратив на это ни копейки из клубного бюджета, сообщает AS.
Манчестер Сити предлагал 55 млн евро за игрока Севильи – директор андалусийцев объяснил свое решение
По информации издания, Мончи стремится привести в Нервион двух свободных агентов. Речь идет о Юлиане Дракслере из ПСЖ и Флориане Товене из Марселя. У обоих контракты истекают в июне, а переговоры по новым соглашениям крайне сложные.
Отмечается, что Мончи уже провел встречи с представителями обоих футболистов и довольно оптимистично настроен относительно финального успеха операции.
"Він не може чекати на Реал усе життя": Зізу проганяють через "cуїцидальне" рішення – Пересу підкинули 6 кандидатів