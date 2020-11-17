Спортивний директор Севільї Рамон Мончі планує знову продемонструвати майстер-клас з роботи на трансферному ринку.

Іспанський клуб вже наступного літа хоче серйозно підсилити свій напад, не витративши на це жодної копійки з клубного бюджету, повідомляє AS.

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За інформацією видання, Мончі прагне привести в Нервіон двох вільних агентів. Йдеться про Юліана Дракслера з ПСЖ та Флоріана Товена з Марселя. В обох контракти завершуються в червні, а переговори щодо нових угод вкрай складні.

Зазначається, що Мончі вже провів зустрічі з представниками обох футболістів і доволі оптимістично налаштований щодо фінального успіху операції.

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