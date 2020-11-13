"Мы взвесили все за и против и решили отказать Манчестер Сити. Мы верим в одного из своих ключевых игроков. Предложение было потрясающим, очень щедрое, но в тот момент оно не совпадало с нашими запросами.

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Хотя, возможно, это предложение в финансовом плане было близким к тому, сколько Жюль стоил в то время", – цитирует Мончи El Desmarque.

По информации источника, боссы английского гранда готовы были отдать 55 млн евро за 22-летнего француза. В прошлом сезоне Ла Лиги Кунде провел 29 матчей, в которых отметился голом и ассистом.

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