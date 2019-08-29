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Монако согласился отпустить Фалькао в Галатасарай – форвард уже согласовал контракт с новым клубом

12:58 40 Читати українською
Монако согласился отпустить Фалькао в Галатасарай – форвард уже согласовал контракт с новым клубом
Радамель Фалькао / Reuters

Форвард Монако Радамель Фалькао в ближайшее время станет игроком турецкого Галатасарая.

Руководство Монако изменило свою позицию по поводу трансфера Радамеля Фалькао, сообщает Foot Mercato.

Фалькао близок к переходу в Галатасарай – турецкий клуб интересовался Яремчуком

Вице-президент монегасков Олег Петров, управляющий трансферами клуба, ранее заблокировал переход 33-летнего форварда в Галатасарай, однако затем изменил свое мнение и согласился отпустить колумбийца.

Ранее сообщалось, что Фалькао согласовал 3-летний контракт с турецким грандом. Другим вариантом усиления атаки был форвард сборной Украины Роман Яремчук.

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Теги
Трансферы Роман Яремчук Роман Яремчук Радамель Фалькао Радамель Фалькао Галатасарай Галатасарай Монако Монако Турция
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