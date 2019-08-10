Фалькао близок к переходу в Галатасарай – турецкий клуб интересовался Яремчуком

Нападающий Монако Радамель Фалькао вскоре должен стать игроком Галатасарая.

Колумбийский нападающий Радамель Фалькао уже согласовал контракт с Галатасараем, сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Шира. Отмечается, что соглашение рассчитано на 3 года, а Фалькао будет получать 5 млн евро в год.

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Сам форвард также прокомментировал возможный переход: "Интересно, как футбол живет в Турции. Это было бы захватывающим приключением на данном этапе моей карьеры. Надеюсь, трансфер будет оформлен как можно быстрее. Есть страны, где футбол живет особым образом, как в Турции или Аргентине", – цитирует Фалькао Le parisien.

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Напомним, ранее сообщалось, что Галатасарай рассматривает вариант с приобретением украинского нападающего Гента Романа Яремчука, который в последнее время демонстрирует результативную игру.