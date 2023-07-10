"Моя любовь к футболу не исчезла", – Бейл откровенно объяснил решение завершить карьеру
Лучший футболист в истории Уэльса Гарет Бейл рассказал, что потерял мотивацию в футболе.
"Моя любовь к футболу не исчезла. Я просто осознал, что достиг всего, чего хотел. Ни о чем не жалею и очень доволен своей карьерой.
Бейл объявил о завершении карьеры – выходе на пенсию в 33
В сборной Уэльса хочу дать шанс следующему поколению. Я надеюсь, что они поняли, какой должна быть сборная на поле и в раздевалке.
Футбол доставлял мне удовольствие и теперь, но я решил больше времени посвятить семье. Дети очень быстро растут. Мне казалось, что я многое пропускаю", – цитирует Бейла издание Aroged.
Напомним, Гарет повесил бутсы на гвоздь в январе 2023-го в возрасте 33 лет. Бейл стал звездой в Тоттенхэме, а в 2013-м за 100 миллионов евро перебрался в Реал. Мадридский этап был не идеальным, но валлиец 5 раз выиграл Лигу чемпионов.