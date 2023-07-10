"Моя любов до футболу не зникла. Я просто усвідомив, що досяг всього, чого хотів. Ні про що не шкодую і дуже задоволений своєю кар'єрою.

Бейл оголосив про завершення кар'єри – вихід на пенсію у 33

У збірній Уельсу хочу дати шанс наступному поколінню. Я сподіваюся, що вони зрозуміли, якою повинна бути збірна на полі та в роздягальні.

Футбол приносив мені задоволення й тепер, але я вирішив більше часу присвятити сім'ї. Діти дуже швидко ростуть. Мені здавалось, що я багато чого пропускаю", – цитує Бейла видання Aroged.

Нагадаємо, Гарет повісив бутси на цвях у січні 2023-го у віці 33 років. Бейл став зіркою у Тоттенхемі, а у 2013-му за 100 мільйонів євро перебрався в Реал. Мадридський етап був не ідеальним, але валлієць 5 разів виграв Лігу чемпіонів.