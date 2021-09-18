Телеведущая нового шоу Extra Time, которое выходит по понедельникам на телеканалах Футбол, Эмма Ди ответила на вопросы об игре миллионов.

"Любимый клуб? Любимые те, что наши, украинские. Любимый украинский клуб? Шахтер, а так можно было? (Смеется – прим.)

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Самый красивый украинский футболист? Они все – красавчики, об этом и не только обязательно расскажу в Extra Time. Самый сексуальный футболист? Провокационный вопрос, скажу так – слава футболу, результаты игры измеряются не сексуальностью игроков.

Месси или Роналду? Это стало бы понятно, если бы они сыграли в одной команде. Оба футболиста – профессионалы своего дела и каждый из них в чем-то лучший. Месси становился лучшим бомбардиром чемпионата Испании, у него наибольшее количество голевых передач, у Роналду – большее количество трофеев и сильнее лидерские позиции. Но по стилю игры мой фаворит – Лионель.

В каком возрасте заинтересовалась футболом? 2017 год, Лига чемпионов, Наполи – Шахтер. Сложная игра, но этот футбольный дух атаковал меня тех пор и навсегда. Что для меня футбол? Более чем игра", – цитирует Эмму сайт ТК Футбол.

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