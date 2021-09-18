Телеведуча нового шоу Extra Time, яке виходить щопонеділка на телеканалах Футбол, Емма Ді відповіла на запитання про гру мільйонів.

"Улюблений клуб? Улюблені ті, що наші, українські. Улюблений український клуб? Шахтар, а так можна було? (сміється – прим.)

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Найкрасивіший український футболіст? Вони всі – красунчики, про це і не тільки обов’язково розкажу в Extra Time. Найсексуальніший футболіст? Провокативне запитання, скажу так – слава футболу, що результати гри вимірюються не сексуальністю гравців.

Мессі чи Роналду? Це стало б зрозуміло, якби вони зіграли в одній команді. Обидва футболісти – професіонали своєї справи і кожен з них у чомусь найкращий. Мессі ставав найкращим бомбардиром чемпіонату Іспанії, у нього найбільша кількість гольових передач, у Роналду – більша кількість трофеїв та сильніші лідерські позиції. Але за стилем гри мій фаворит – Ліонель.

В якому віці зацікавилась футболом? 2017 рік, Ліга чемпіонів, Наполі – Шахтар. Складна гра, але цей футбольний дух атакував мене відтоді і назавжди. Що для мене футбол? Більше ніж гра", – цитує Емму сайт ТК Футбол.

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