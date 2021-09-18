"Мій фаворит – Мессі": сексуальна телеведуча ТК Футбол розповіла про все
Телеведуча нового шоу Extra Time, яке виходить щопонеділка на телеканалах Футбол, Емма Ді відповіла на запитання про гру мільйонів.
"Улюблений клуб? Улюблені ті, що наші, українські. Улюблений український клуб? Шахтар, а так можна було? (сміється – прим.)
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Найкрасивіший український футболіст? Вони всі – красунчики, про це і не тільки обов’язково розкажу в Extra Time. Найсексуальніший футболіст? Провокативне запитання, скажу так – слава футболу, що результати гри вимірюються не сексуальністю гравців.
Мессі чи Роналду? Це стало б зрозуміло, якби вони зіграли в одній команді. Обидва футболісти – професіонали своєї справи і кожен з них у чомусь найкращий. Мессі ставав найкращим бомбардиром чемпіонату Іспанії, у нього найбільша кількість гольових передач, у Роналду – більша кількість трофеїв та сильніші лідерські позиції. Але за стилем гри мій фаворит – Ліонель.
В якому віці зацікавилась футболом? 2017 рік, Ліга чемпіонів, Наполі – Шахтар. Складна гра, але цей футбольний дух атакував мене відтоді і назавжди. Що для мене футбол? Більше ніж гра", – цитує Емму сайт ТК Футбол.
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