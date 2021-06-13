"Счет 0:3 для меня шокирующий. Очень сильно подвели ребята в день России. Конечно, вся сборная знала об этом дне, поэтому они должны были лучше готовиться. Но знаете, хочу сказать одну вещь. Если бы проиграли несколько лет назад, сказали бы "ну проиграли и проиграли". То есть не стали бы углубляться в одно единственное поражение. Но сейчас, после истории с нашей теннисисткой Яной Сизиковой, которую просто с какими-то абсурдными обвинениями задержали в Париже, я уже ничему не удивлюсь.

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Моя версия такова: сборную России перед матчем с Бельгией могли чем-то напоить, облучить, подмешать что-то в пищу. Мы не знаем, в каком состоянии они выходили на поле. Тренер же не идиот, он не хочет терять свое место. И, я уверен, с ним, наверное, была проведена беседа на высшем уровне. Но так продуть... Здесь точно замешана какая-то третья сторона. Поэтому, на мой взгляд, нужно восстановить советскую традицию – на каждый матч с командой должны ездить пять сотрудников ФСБ. Лучше всего, чтобы чекисты были внедрены в состав команды, и никто не знал, кто он на самом деле. Короче, в сборной должен быть человек, ответственный за морально-политическую обстановку.

Сейчас, по итогам матча с Бельгией, нужно сделать выводы и провести расследование. Если выяснится, что никто не травил и не облучал, то тренер должен быть заменен, а футболисты – лишены премиальных за эту игру. В матчах с Данией и Финляндией команда должна искупить вину кровью", – заявил Малинкович в комментарии Sport24.

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