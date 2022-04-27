"Вернуться под флаги сборной Украины остается моей мечтой. Думаю, что главной причиной моего отсутствия в заявке главной команды страны является недостаток игровой практики.

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С приходом в Андерлехт Серхио Гомеса у меня появился серьезный конкурент и сильно поубавилось игрового времени. Но я не падаю духом и, несмотря ни на что, продолжаю упорно тренироваться. Я уверен, что мое время еще придет. И в Андерлехте, и в сборной Украины", – цитирует Михайличенко Zbirna.com.

Напомним, Богдан перешел в Андерлехт в августе 2020 года из Зари. В текущем сезоне провел за бельгийцев 21 поединок во всех турнирах, результативными действиями не отмечался.

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