"Повернутись під прапори збірної України залишається моєю мрією. Думаю, що головною причиною моєї відсутності у заявці головної команди країни є нестача ігрової практики.

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З приходом до Андерлехта Серхіо Гомеса у мене з’явився серйозний конкурент і набагато поменшало ігрового часу. Але я не падаю духом і, незважаючи ні на що, продовжую наполегливо тренуватися. Я впевнений, що мій час ще прийде. І в Андерлехті, і у збірній України", – цитує Михайліченка Zbirna.com.

Нагадаємо, Богдан перейшов у Андерлехт у серпні 2020 року з Зорі. У поточному сезоні провів за бельгійців 21 поєдинок у всіх турнірах, результативними діями не відзначався.

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