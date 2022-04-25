Защитник Андерлехта Богдан Михайличенко рассказал об отклоненных предложениях из России и желании получить вызов в сборную Украины.

"Перед отъездом в Андерлехт у меня было несколько предложений и от русских клубов, но я ответил отказом. Для меня, как и для большинства других украинских футболистов, это равнозначно предательству.

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Вернуться под знамена сборной Украины остается моей мечтой. Думаю, что главной причиной моего отсутствия в заявке главной команды страны есть недостаток игровой практики. С приходом к Андерлехту Серхио Гомесу у меня появился серьезный конкурент и намного поубавилось игрового времени.

Но я не падаю духом и, несмотря ни на что, продолжаю упорно и упорно тренироваться. Я уверен, что мое время еще придет. И в Андерлехте, и в сборной Украины", – приводит слова Михайличенко Команда№1.

Добавим, что Богдан перебрался в Андерлехт летом 2020 года из Зари. В текущем сезоне он сыграл в 21 поединке, не отличившись результативными действиями.

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