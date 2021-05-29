Португальский архитектор Хосе Матеус имеет претензии к своему звездному соотечественнику из-за дополнительной пристройки над пентхаусом Криштиану, сообщает The Sun.

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"То уважение, с которым я относился к Криштиану Роналду, было разбито вдребезги. Неуважение к нашей работе, дополнительная надстройка без согласия архитекторов, соседей и без проекта, одобренного Муниципальной палатой Лиссабона – это то, что я не собираюсь терпеть.

Я был поражен и удивлен, когда увидел, что было построено на вершине здания. Есть авторские права, есть правовая база, и все это должно соблюдаться", – заявил Матеус.

Недвижимость Роналду приобрел в январе 2020-го, ее стоимость оценивалась в 6,5 млн евро.

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