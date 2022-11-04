Голкіпер бельгійського Льовена Валентин Кожокару, який раніше виступав за СК Дніпро-1, повболівав за колишніх одноклубників у матчі 6-го туру групового етапу Ліги конференцій проти АЗ Алкмаар.

"Неймовірні почуття! Я весь час думав про команду, про моїх колишніх одноклубників. І дуже приємно побачити їх усіх тут, дізнатися, що вони грають разом та демонструють гарні результати. Як в мене справи? Все добре. Мені пощастило, що зараз так все складається. В мене був важкий вибір – знаєте, це завжди важка ситуація – і я обрав такий варіант продовження. Зараз вдається грати, і моя мета полягає у тому, щоб продовжувати у тому ж дусі.

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Початок війни в Україні? Так, це було несподівана ситуація для всіх. Але, вважаю, ми зробили велику річ, що залишалися разом. Нам довелося якомога швидше залишити Україну, і маю віддати належне клубу, який завжди допомагав.

Усі обговорюють події у вашій країні, тримають руку на пульсі, але, напевно, ніхто краще за вас не володіє інформацією. Знаю, що Румунія багато допомагає Україні, зокрема, я надаю допомогу одній родині. Усі допомагають, як можуть. Моє серце з Україною.

Я провів тут неймовірний час. Звичайно, якби не війна, із задоволенням продовжував би грати тут. Але це життя, і ми маємо адаптуватися до різних ситуацій", – поділився Кожокару в коментарі офіційному сайту СК Дніпро-1.

Додамо, що румунський воротар приєднався до СК Дніпро-1 влітку 2021 року, але з початком війни перебрався до Фейєнорда на правах оренди. Влітку ж він став повноцінним гравцем Льовена.

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