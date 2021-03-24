Модрич догнал Срну по количеству матчей в сборной Хорватии – легенда Шахтера возглавляет рейтинг гвардейцев
22:04 - Читати українською
Дарио Срна и Лука Модрич / Фото Scena.hr - Madrid Xtra
Тренер Шахтера Дарио Срна рискует потерять титул самого преданного ветерана национальной команды Хорватии.
Хорватия приехала в Словению на матч квалификации к ЧМ-2022, для капитана гостей Луки Модрича этот поединок стал 134-м в футболке своей сборной, сообщает Madrid Xtra.
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По этому показателю звезда Реала догнал экс-защитника Шахтера Дарио Срну, который был единоличным лидером рейтинга гвардейцев национальной команды Хорватии.
Напомним, Дарио Срна защищал цвета "клетчатых" в 2002-2016 годах.
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