"Мне позвали 17-летнего преподавателя", – Безус рассказал об адаптации в Бельгии и проблемах украинцев в Европе

Полузащитник Гента Роман Безус рассказал о своей адаптации в Сент-Трюйдене после перехода, а также почему украинцы имеют проблемы в Европе.

"Вообще его не знал. Но выжил. Попросил клуб помочь. Пришел учитель, которому лет 17. Он не знал, с чего начинать. И я понимал – ничего из этого не возьму. У меня хорошие отношения с ультрас Днепра, один из них – преподаватель английского. Созванивались с ним. Я не очень переживал, что-то учил, общался – это не супер-английский, но все понимаю и могу что-то сказать.

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Другая проблема – быт. Там все по закону – парковки, мусор, документы. Если здесь такие вопросы быстро решаются, то там – не так", – цитирует Безуса Tribuna.com.

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