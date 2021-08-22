Дебют нового тренера "сине-желтых" должен состояться 1 сентября – гостевой матч против Казахстана.

Езерский будет тренировать сборную Украины U-18 после перехода Петракова в национальную команду

"Какая задача от президента УАФ? Я себе сам поставил задачи. Меня не интересует просто так работать. Мне интересны финальные части чемпионата мира, чемпионата Европы. Мне интересно попасть в Катар", – заявил Петраков в комментарии каналу "Футбол"..

Напомним, сборная Украины завоевала три очка в трех стартовых турах отбора ЧМ. Сейчас "сине-желтые" уступают только Франции, у которой 7 очков.

Петраков прийняв збірну України в критичних умовах – чому не варто чекати дива від творця чемпіонства світу