Дебют нового тренера "синьо-жовтих" повинен відбутися 1 вересня – гостьовий матч проти Казахстану.

Єзерський тренуватиме збірну України U-18 після переходу Петракова в національну команду

"Яке завдання від президента УАФ? Я собі сам поставив завдання. Мене не цікавить просто так працювати. Мені цікаві фінальні частини чемпіонату світу, чемпіонату Європи. Мені цікаво потрапити в Катар", – заявив Петраков у коментарі каналу "Футбол".

Нагадаємо, збірна України здобула три очки у трьох стартових турах відбору ЧС. Наразі "синьо-жовті" поступаються лише Франції, у якої 7 очок.

Петраков прийняв збірну України в критичних умовах – чому не варто чекати дива від творця чемпіонства світу