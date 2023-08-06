Манчестер Юнайтед и Ювентус следят за ситуацией 28-летнего полузащитника, сообщает Sky Germany.

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Горецка годами был ключевым игроком Баварии, но прошлый сезон оказался неудачным. Регресс начался еще при Юлиане Нагельсманне, а приход Томаса Тухеля усугубил ситуацию. Хавбек регулярно сидел на скамейке запасных, хотя на публику пытался демонстрировать оптимизм. Летом конкуренция в центре поля только усилилась, поскольку Бавария подписала Лаймера. Горецка значительную часть турне провел в качестве запасного и может решиться на уход из Мюнхена.

МЮ и Ювентус как раз ищут игроков на позицию "восьмерки", но переговоры с Баварией простыми не будут. Контракт Горецки рассчитан еще на 3 года, а цена по Transfermarkt составляет 45 млн евро.

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