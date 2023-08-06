Манчестер Юнайтед та Ювентус стежать за ситуацією 28-річного півзахисника, інформує Sky Germany.

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Ґорецка роками був ключовим гравцем Баварії, але минулий сезон виявився невдалим. Регрес почався ще за Юліана Нагельсманна, а прихід Томаса Тухеля погіршив ситуацію. Хавбек регулярно сидів на лаві запасних, хоча на публіку намагався демонструвати оптимізм. Влітку конкуренція в центрі поля лише посилилася, адже Баварія підписала Лаймера. Горецка значну частину турне провів у ролі запасного і таки може наважитися на відхід з Мюнхена.

МЮ та Ювентус якраз шукають гравців на позицію "вісімки", але переговори з Баварією простими не будуть. Контракт Ґорецки розрахований ще на 3 роки, а ціна за Transfermarkt складає 45 млн євро.

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