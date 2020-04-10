Мякушко назвал вероятную дату возвращения Сегунды

Украинский хавбек Алькоркона Сергей Мякушко рассказал о жизни в Испании во время карантина.

"Вопрос с понижением зарплат обсуждается. Еще конкретного решения нет. Мы ждем. Все зависит от того, будут ли доигрывать сезон. Сейчас, по планам, он будет доигран. В таком случае сокращений по зарплате не будет.

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Примерно на начало июня запланировано возобновление чемпионата или какой-то сбор. Ситуация немного стабилизируется. С каждым днем ​​меньше больных.

У нас есть цель выйти в Ла Лигу. В турнирной таблице сейчас очень тесно. Ситуация может меняться после каждого матча.

Тренируемся с командой онлайн через приложение. На улицу выйти нельзя, разве что в магазин или в мусорку "трехочковый" забросить. Штраф – 1500 евро, но это так, на заборе написано, слышал где-то", – рассказал Мякушко в программе Залишайся з футболом.

После 31 тура Сегунды команда экс-игрока Карпат расположилась на 9-й строчке, отставая от лидера на 15 очков.

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