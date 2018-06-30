Миньоле определится с будущим после ЧМ-2018

Голкипер английского Ливерпуля Симон Миньоле обсудит свое будущее с тренерским штабом "красных" после чемпионата мира-2018.

"Сложившуюся ситуацию рассмотрю уже после возвращения с чемпионата мира. Пока ни с кем из Ливерпуля не общался, поскольку пытаюсь сконцентрироваться на сборной.

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Тренер вратарей "красных" Джон Ахтенберг находится в постоянном контакте со мной, спрашивает в каком я состоянии, все ли в порядке со здоровьем. С ним я поддерживаю связь", – рассказал Миньоле в комментарии The Times.

В сезоне 2017/18 Симон Миньоле провел 19 матчей в АПЛ и начал первенство в статусе основного голкипера. Однако, после нового года бельгиец потерял место в основе, уступив его Лорису Кариусу. На ЧМ-2018 Миньоле является резервистом Тибо Куртуа.