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Міньйоле визначиться з майбутнім після ЧС-2018

17:07 50 Читать на русском
Міньйоле визначиться з майбутнім після ЧС-2018
Сімон Міньйоле / PA

Голкіпер англійського Ліверпуля Сімон Міньйоле обговорить своє майбутнє з тренерським штабом "червоних" після чемпіонату світу-2018.

"Ситуацію, що склалася, розгляну вже після повернення з чемпіонату світу. Поки ні з ким із Ліверпуля не спілкувався, оскільки намагаюся сконцентруватися на збірній.

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Тренер воротарів "червоних" Джон Ахтенберг перебуває в постійному контакті зі мною, запитує в якому я стані, чи все гаразд із здоров'ям. Із ним я підтримую зв'язок", – розповів Міньйоле в коментарі The Times.

У сезоні 2017/18 Сімон Міньйоле провів 19 матчів в АПЛ і розпочав чемпіонат у статусі основного кіпера. Проте, після нового року бельгієць втратив місце в основі, поступившись Лорісу Каріусу. На ЧС-2018 Міньйоле є резервістом Тібо Куртуа.

Теги
Англія Сімон Міньйоле Сімон Міньйоле Ліверпуль Ліверпуль Бельгія Бельгія
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