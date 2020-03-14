toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Кубок Украины
КОРОНАВИРУС ВОЛЬФСБУРГ - ШАХТЕР УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Минай может принять Динамо в полуфинале Кубка Украины не на домашнем стадионе

06:30 217 Читати українською
Минай может принять Динамо в полуфинале Кубка Украины не на домашнем стадионе
Минай может сыграть против Динамо не на домашнем стадионе / ФК проходи

Представитель Первой лиги может провести матч против Динамо в областном центре.

Поединок за выход в финал Кубка Украины может пройти на стадионе Авангард в Ужгороде, информирует Футбол NEWS.

Кобин оценил результаты жеребьевки полуфиналов Кубка Украины – в гости к Минаю приедет Динамо

Категория домашнего стадиона Миная не соответствует нормам проведения полуфиналов турнира. Минай-Арена способна вместить 1312 зрителей, а стадион в Ужгороде рассчитан на 16 тысяч.

Напомним, матч Минай – Динамо запланирован на 15 апреля. В другом полуфинале Кубка Украины встретятся Мариуполь и Ворскла.

Динамо – Александрия: Михайличенко оставляет команду в меньшинстве, а судья помогает – полуфинал Кубка на характере

blog_ava
Президент Лиона предложил аннулировать результаты текущего сезона
00:22
102
Теги
Кубок Украины Минай Минай Динамо Киев Динамо Киев
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • АПЛ официально объявила об остановке чемпионата
    Англія — 13 март475 АПЛ официально объявила об остановке чемпионата
4
час
:
53
мин
Львов
14:00
Карпаты
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук