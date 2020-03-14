Минай может принять Динамо в полуфинале Кубка Украины не на домашнем стадионе

Минай может сыграть против Динамо не на домашнем стадионе / ФК проходи

Представитель Первой лиги может провести матч против Динамо в областном центре.

Поединок за выход в финал Кубка Украины может пройти на стадионе Авангард в Ужгороде, информирует Футбол NEWS.

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Категория домашнего стадиона Миная не соответствует нормам проведения полуфиналов турнира. Минай-Арена способна вместить 1312 зрителей, а стадион в Ужгороде рассчитан на 16 тысяч.

Напомним, матч Минай – Динамо запланирован на 15 апреля. В другом полуфинале Кубка Украины встретятся Мариуполь и Ворскла.

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