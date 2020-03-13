Кобин оценил результаты жеребьевки полуфиналов Кубка Украины – в гости к Минаю приедет Динамо

Главный тренер Миная Василий Кобин прокомментировал результаты жеребьевки Кубка Украины, по итогам которого его команда встретится с киевским Динамо.

"Мы уважаем Динамо, это сильный соперник. Но поскольку это полуфинал Кубка и остается всего один шаг до финала, то мы отдадим все силы для победы. Шансы есть, и с такими командами можно бороться. Да, если сравнивать их в процентах, то они невелики. Они были бы больше, если бы мы играли с Мариуполем или Ворсклой. Но в футболе, как и в любом спорте – шансы есть всегда и с любым соперником.

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Для меня лично Динамо – это всегда принципиальный соперник. Но, думаю, такой он и для наших ребят. Ведь цена победы велика, все хотят сыграть в финале, и никто не хочет отдавать этот шанс", – цитирует Кобина официальный сайт Миная.

Напомним, базовая дата проведения поединков – 15 апреля. Финал Кубка Украины запланирован на 13 мая.

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