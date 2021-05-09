"Наше решение не выходить на поединок было вызвано аномально подскочившими котировками ставок букмекеров. Важно было оперативно принять какое-то решение, ибо каждое наше неудачное действие на футбольном поле могло восприниматься как пособничество Шахтеру.

Резонанс вокруг Миная: Денисов ошеломил суммами ставок на поединок против Шахтера

На мой взгляд, даже если бы мы играли в сильнейшем составе, то было бы очень сложно добиться даже ничейного итога, который бы позволил нам продолжить борьбу за выживание. Просто своим протестом мы хотели доказать, что не причастны к нечестным играм. А что касается нашего состава – то тоже ничего удивительного. Играли те, кто был в строю.

Кстати, никаких задолженностей в Минае нет. На днях должны получить зарплату за апрель. Поэтому обидно, что все закончилось для Миная так грустно", – сказал Кныш в комментарии Meta Ratings.

Напомним, встреча против Шахтера началась с более чем 30-минутным опозданием. Футболисты закарпатцев закрылись в раздевалке и отказывались выходить на поле. В конце концов, игра состоялась, Минай уступил со счетом 0:4 и официально вылетел из УПЛ.

Шахтер официально взял серебро УПЛ и сыграет в Лиге чемпионов – Минай после скандальной драмы проиграл и вылетел из УПЛ