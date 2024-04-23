Милан проиграл Интеру (1:2) в рамках 33-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Историческое дерби удалось. Было много событий, а особенно – эмоций. Игроки как минимум дважды в течение матча пытались выяснить отношения кулаками. Поэтому рефери пришлось удалить трех футболистов, двух у Милана и одного у Интера.

Интер получил 20-е чемпионство Италии, переиграв Милан в дерби с тремя удалениями – "нерадзурри" установили рекорд

"Нерадзурри" воспользовались шансом досрочно стать чемпионами. На голы Тюрама и Ачерби номинальные хозяева ответили лишь точным ударом Томори. Впервые в истории итальянская команда оформила чемпионство победой в дерби.