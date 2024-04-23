Драка, три красных и досрочное Скудетто в видеообзоре матча Милан – Интер – 1:2
08:28 - Читати українською
Милан проиграл Интеру (1:2) в рамках 33-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
80’ Фикайо Томори
90+2’ Тео Эрнандес
90+7’ Давид Калабрия
Франческо Ачерби 18’
Маркус Тюрам 49’
Дензел Дюмфрис 90+2’
18’ Франческо Ачерби
49’ Маркус Тюрам
80’ Фикайо Томори
90+2’ Дензел Дюмфрис
90+2’ Тео Эрнандес
90+7’ Давид Калабрия
Историческое дерби удалось. Было много событий, а особенно – эмоций. Игроки как минимум дважды в течение матча пытались выяснить отношения кулаками. Поэтому рефери пришлось удалить трех футболистов, двух у Милана и одного у Интера.
Интер получил 20-е чемпионство Италии, переиграв Милан в дерби с тремя удалениями – "нерадзурри" установили рекорд
"Нерадзурри" воспользовались шансом досрочно стать чемпионами. На голы Тюрама и Ачерби номинальные хозяева ответили лишь точным ударом Томори. Впервые в истории итальянская команда оформила чемпионство победой в дерби.
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