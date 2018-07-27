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Милан подтвердил, что ведет переговоры с Ювентусом по трансферу Бонуччи

09:22 48 Читати українською
Милан подтвердил, что ведет переговоры с Ювентусом по трансферу Бонуччи
Леонардо Бонуччи / фото: ФК Милан

Новоиспеченный спортивный директор Милана Леонардо готов отпустить защитника команды Леонардо Бонуччи в Ювентус.

"Я встретился с представителями нескольких клубов по Бонуччи, включая Ювентус. Это было желание самого игрока, чтобы мы провели переговоры с ними. Если нас устроят условия, то отпустим его в Юве", – цитирует Леонардо Sky Sports.

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Леонардо Бонуччи перешел в Милан из Ювентуса в прошлом году, но хочет вернуться в клуб, где он выиграл 6 чемпионских титулов Серии А и дважды играл в финале Лиги чемпионов. Другим претендентом на защитника является французский ПСЖ.

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