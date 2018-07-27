Милан подтвердил, что ведет переговоры с Ювентусом по трансферу Бонуччи

Англия — 10:18 73
-
Манчестер Сити принял предложение Вулверхэмптона по Зинченко, несмотря на желание игрока остаться в клубе, – СМИ
-
Дерлис Гонсалес все еще может покинуть Динамо – появился еще один претендентУкраина — 09:57 115
-
Малиновский забил красивый гол со штрафного в матче Лиги ЕвропыЛига Европы — 09:31 121
-
Малком официально представлен в качестве игрока Барселоны, клаусула – 180 млн евроИспания — 26 июль 270
-
Календарь Серии А на сезон 2018/19 – Роналду дебютирует в ВеронеИталия — 26 июль 289
Все новости