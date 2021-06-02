"Россонери" отозвали предложение о новом контракте для турка. Об этом журналист Николо Скира написал в своем твиттере.

Милан заинтересовался лучшим игроком французской Лиги 2

Боссы Милана устали ждать решения Чалханоглу относительно своего будущего. Миланцы предложили хавбеку 4-летний контракт. Зарплата Чалханоглу должна была составить 4 млн евро в год плюс бонусы. Однако, агент турецкого легионера настаивал на большем окладе. 30 июня атакующий полузащитник может покинуть Сан-Сиро в статусе свободного агента.

К слову, в минувшем сезоне Хакан Чалханоглу провел 43 матча во всех турнирах, в которых забил 9 мячей и отдал 12 результативных передач.

Маліновський став зіркою, новий чемпіон, камбек Мілана в ЛЧ, крах Юве і Фонсеки – найголовніше про минулий сезон кальчо