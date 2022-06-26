Марко Асенсио стал приоритетной целью Милана в это межсезонье, сообщает La Gazzetta dello Sport. У испанца остался один год контракта с Реалом, поэтому "сливочные" готовы его отпустить.

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Мадрид просит за Асенсио 20 миллионов евро. Милан такая сумма не пугает, но пугает зарплата игрока – Марко просит 6 млн в год. Альтернативные варианты: Берарди из Сассуолло и Де Кетеларе из Брюгге.

Асенсио выступает за Реал с 2016 года, но стабильным игроком стартового состава так и не стал. В прошлом сезоне испанец забил 12 голов в 42 матчах за Мадрид.

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